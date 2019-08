Meta de Cobresal ante posible gol de Paredes: 'Ningún arquero quiere estar en ese tipo de récord'

Colo Colo recibirá a Cobresal en el estadio Monumental, donde los hinchas albos esperan ser testigos del gol 216 de Esteban Paredes, que provocaría que el "Tanque" supere el récord de Francisco "Chamaco" Valdés.

El arquero que podría sufrir el tanto que haría que el delantero pase a la historia, sería Sebastián López, quien aseguró que ningún guardameta quiere recibir ese gol. "Son circunstancias del juego, del campeonato, obviamente ningún arquero quiere estar en ese tipo de récord, pero sabemos de la virtud de Esteban, de la calidad de jugadores que tiene Colo Colo, tenemos que minimizar todo tipo de riesgo que pueda surgir en nuestra área".

El meta minero también se refirió al retorno de Juan Carlos Gaete al estadio Monumental. "Ha madurado mucho, se ha encontrado contenido con nosotros, ya conocía a varios del plantel, ya había vivido lo que fue el ascenso el año pasado. Sabe lo que tenemos en juego, eso también descomprime bastante en su cabeza. No va a tener ningún tipo de problemas, no creo que haya un hostigamiento muy grande, se va a vivir una fiesta en torno a lo que va a ser el partido y la expectativa por lo de Esteban. Juan Carlos no tiene que demostrarle nada a nadie, sabemos la clase de jugador que es y lo importante que es para nuestro sistema".

Finalmente, Sebastián López aseguró que el rendimiento de Cobresal ha mejorado con respecto a la primera rueda. "La verdad nos vino muy buen la para que hubo en esta segunda fase para reorganizarnos, para saber y tomar en cuenta lo que hicimos mal el primer semestre y qué era lo que nos estaba complicando en la parte de abajo".

Los mineros visitarán a Colo Colo este domingo a las 20:00 horas, en el estadio Monumental.