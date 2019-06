Messi: Las canchas son una vergüenza, la pelota parece un conejo

Tras la clasificación a semifinales de la Copa América, el astro de la selección argentina, Lionel Messi, criticó con dureza el estado de los campos de juego del torneo.



A su juicio, "las canchas son una vergüenza. Es difícil controlar la pelota, llevarla", realizando además una particular comparación.



"Parece un conejo la pelota, sale para cualquier lado con esta cancha. Para lo que hay es para adaptarse", dijo.



Messi profundizó en que "las canchas son muy malas. No ayuda a tener la pelota, necesitas un tiempo más, pica mal, no puedes conducir. Pero hicimos un partido completo y pudimos ganar".