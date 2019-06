Messi impactó a Argentina: por primera vez cantó el himno de su país

"Nunca me importó. Una vez que ya empezaron con eso, a propósito no lo canto, si no me cambia nada. Es una boludez. Me llega cuando suena, a todos, siempre. Cada uno lo vive a su manera", estas fueron las palabras de Lionel Messi cuando le consultaron por qué no cantaba el himno de su país.

Sin embargo, este viernes el astro trasandino sorprendió a todos los hinchas al otro lado de la cordillera, ya que por primera vez en su historia entonó a todo pulmón la canción nacional de Argentina.

Fue tanta la sorpresa, que muchos fanáticos aseguraron en redes sociales que se habían emocionado hasta las lágrimas al ver al mediocampista del Barcelona entonar la canción que representa a todos los trasandinos.

Messi cantando el himno nacional es lo mejor q vas a ver hoy. 😍 pic.twitter.com/5wfSDD7wQd — Lionel Andrés Messi (@LionelA53612833) 28 de junio de 2019