Megan Rapinoe: 'No iré a la puta Casa Blanca'

Megan Rapinoe, capitana de la selección de fútbol femenino de Estados Unidos, no tiene miedo de levantar su voz cuando de política se trata.

Lo ha hecho en el pasado y, ahora, en pleno desarrollo del Mundial de Francia, la jugadora volvió a dejar en claro su postura referente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Consultada sobre si visitaría al mandatario en caso de ganar el torneo, Rapinoe fue clara y no dejó lugar a la duda: “No iré a la puta Casa Blanca”.

La centrocampista de 33 años no usa el brazalete de capitana sólo para el sorteo al inicio de los partidos, para reclamarle al árbitro una falta no cobrada o negociar con la federación los premios por victoria. No tiene problemas con asumir un rol político.

En el mismo torneo galo, Rapinoe se ha negado a cantar el himno de su país, a modo de protesta contra las políticas de Donald Trump.

En 2016, la seleccionada se unió a la protesta iniciada por el jugador de futbol americano Colin Kaepernick, quien se arrodillaba durante el himno de Estados Unidos para reclamar por la violencia policial contra la comunidad afroamericana y minorías.





"No he experimentado la brutalidad policial, ni racismo, ni nada parecido a ver el cuerpo de un familiar muerto en la calle. Pero no puedo permanecer como si nada cuando hay gente en este país que tiene que lidiar con este tipo de cosas", dijo Rapinoe, entonces.

"Supongo que, por el hecho de ser mujer y homosexual, siento una mayor empatía con respecto a las personas que no se encuentran en una posición dominante. A mí me pareció una obviedad. Cuando alguien se ahoga, ¿vas a ayudarlo o te quedas en la orilla?”, agregó.

La federación quiso callar su protesta y escribió una regla que obligaba a las jugadoras a permanecer de pie y de forma respetuosa mientras sonaba “La bandera adornada de estrellas”. Rapinoe acató, pero de su boca no sale una palabra para alabar “a la tierra de libres y a la casa de los valientes”.

Estados Unidos enfrentará a Francia en los cuartos de final del Mundial en su camino al bicampeonato. Megan Rapinoe ya cuenta con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y una Copa del Mundo, en 2015.