Medvedev tras meterse entre los ocho mejores del US Open: 'En el partido anterior fui un idiota'

Tras ganar al alemán Dominik Koepfer en los octavos de final de US Open, Daniil Medvedev se disculpó por su actitud durante el partido de la tercera ronda en el que venció al español Feliciano López. Fue el viernes cuando el ruso trató mal a un recogepelotas, tiró la raqueta cuando el juez de silla le señaló un aviso por su comportamiento y después le dedicó una peineta al público que le abucheaba, afeándole lo que acababa de hacer. Por eso, cuando salió a la Louis Armstrong el domingo para enfrentarse a Koepfer y al finalizar el encuentro, fue pitado de nuevo por los espectadores.

"En el último partido fui un idiota, para ser honesto", dijo tras clasificarse para los cuartos de final. "Hice cosas de las que no estoy orgulloso y trabajo para ser mejor persona dentro de la pista, porque fuera soy una buena persona".

"Durante el partido estaba completamente concentrado. Después, me enzarcé un poco con la gente. Pero todos sabemos cómo puede ser el público de Nueva York.Probablemente sea el más eléctrico del mundo Esta vez fue divertido para ellos y para mí. Como dije, me dieron mucha energía para ganar", afirmó Medvedev, que explicó su celebración tras ganar a Koepfer: "Estaba tan contento, que quería hacer un bailecito. (...) No fue contra el público, para nada, sólo quería mostrar mi alegría".