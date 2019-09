Medvedev reveló en qué se gastará los premios del US Open, Cincinnati y Canadá

Daniil Medvedev, una de las grandes ausencias en la Laver Cup, regresa esta semana a las pistas en el Open de San Petersburgo después de su exitosa gira americana, en la que llegó a la final en el US Open y el Masters de Canadá (donde cayó ante Rafa Nadal) y en el Citi Open de Washington (donde perdió con Nick Kyrgios) y donde se proclamó campeón en el Masters 1.000 de Cincinnati.

Medvedev se embolsó en premios la cifra de 3.729.015 dólares (3.368.273 euros), una cantidad con la que podrá darse algún capricho que desveló antes del torneo ruso. "No me importan demasiadas cosas en la vida. Para ser honesto, me gustan los coches. Posiblemente compre nuevos modelos de la misma marca. Pero en general mi esposa y yo pensaremos cómo invertimos este dinero"

El tenista de Moscú también analizó las claves que le llevaron a alcanzar la final del US Open a su gran rendimiento en la gira americana. "La condición física fue clave en el US Open. Es el aspecto más importante para rendir al máximo nivel. Eso reduce la cantidad de lesiones. Y en aspectos de tenis, deberías preguntar a mi entrenador. Confiamos el uno en el otro y trabaja en aquello que necesito mejorar sobre la pista. Entrenarme es muy difícil. No porque sea un mal tío, es porque tengo mentalidad rusa: si me dices algo, lo discutiré y lo negaré pero al final lo recordaré y lo haré. Así que trabajar conmigo es fácil y difícil al mismo tiempo".

Medvedev parte como primer favorito al título en San Petersburgo, un torneo del que guarda bonitos recuerdos y donde espera lograr su ."Para mí el primer objertivo es ganar cada partido que juego. Quiero alcanzar la final y ganar el título. Siempre me gusta competir en Rusia, tuve mis primeros grandes resultados aquí. Recuerdo que aquí en San Petersburgo me clasifiqué por primera vez hace varios años y entré en el cuadro principal y perdí contra Alexander Zverev pero al menos le gané un set. Como dije me encanta jugar en Rusia. Espero recibir todo el apoyo de muchos espectadores y espero demostrar mi mejor tenis".

