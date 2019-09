Medio italiano aseguró que Sánchez luchará para que el Inter compre su pase

Alexis Sánchez aún ni debuta y ya genera más y más especulaciones. Un medio italiano aseguró que el chileno quiere dejar atrás su mal tiempo en el Manchester United y desea quedarse en el cuadro lombardo.

45 partidos y cinco goles fue lo que dejó el tocopillano en los Diablos Rojos; ahora, espera su debut para este sábado ante el Udinese, y así, no solo demostrar que aún tiene el nivel, sino para también asegurarse un puesto en el Inter y no volver más al Old Trafford.

Según el Corriere dello Sport, el "sueño" del Niño Maravilla es que los lombardos compren su paso y exista un acuerdo concreto para su salida del United.

Recordemos que el chileno llegó al Inter en un préstamo a costo cero y sin opción de compra, lo que significa que a fin de temporada deberá negociar nuevamente siempre y cuando el Inter quiera contar con el chileno en sus filas.