Medio Español sobre Vidal: 'El jugador con más carácter del partido. Contagia su energía'

Loas, sólo loas recibió Arturo Vidal tras el gran partido que cuajó frente al Alavés en la liga española, donde fue clave al anotar un golazo en la victoria por 4-1 del Barcelona.

El medio catalán Mundo Deportivo lo destacó como el "jugador con más carácter del partido que contagia a todos sus compañeros".

"El centrocampista chileno Arturo Vidal contagió su energía a sus compañeros en un partido en el que el Barça necesitaba presión alta y movilidad para superar el sistema defensivo del Alavés. No sólo ayudó en las cuestiones tácticas y físicas, también mostró buen toque para crear superioridades con paredes y se sumó al ataque con frecuencia, logrando un gran gol, el 2-0, con un remate cruzado repleto de potencia y convicción".

"Es su quinto gol liguero en 14 partidos de Liga jugados, una cifra que no está nada mal teniendo en cuenta que sólo ha sido titular en cuatro ocasiones".

Por su parte, Sport también llenó de elogios al volante nacional. "Impetuoso. No para. No descansa. No pone nunca el modo pausa. Sube, baja y muestra un despliegue físico envidiable. Le falta fútbol para aprovechar tanto sacrificio, pero tiene mucha llegada y lo compensa con alma. Y eso es oro. Marcó su sexto gol esta temporada con un trallazo".