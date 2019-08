Medio español reveló que Barcelona rechazó la primera oferta del Inter de Milán por Arturo Vidal

Desde España aseguraron que Barcelona no aceptó la primera oferta que hizo el Inter de Milán por Arturo Vidal, ya que no se acercaba a las pretenciones del elenco catalán.

Al respecto, Mundo Deportivo sostiene que "el Barça ha rechazado una oferta del Inter de Milán por la cesión de Arturo Vidal. El club ’nerazzurro’, que ya la pasada temporada estuvo a punto de hacerse con los servicios del chileno antes de que recalase en el Barça procedente del Bayern, está haciendo una revolución a fondo bajo el mando de Antonio Conte y Vidal sería uno de los puntales. El Barça, sin embargo, no contempla la cesión".

En esa línea, añadieron: "Vidal costó cerca de 20 millones hace un año y el club barcelonista, que necesita liquidez para que el intento de fichar a Neymar sea mínimamente factible, querría recuperar la inversión. A partir de un traspaso de 13 millones, según fuentes del club barcelonista, habría ganancias, ya que es aproximadamente lo que queda por amortizar. Pero, sobre todo, el Barça liberaría masa salarial"

Finalmente, el medio sostiene que "según algunos medios, Vidal ya habría acordado las condiciones económicas de su contrato, pero falta el OK entre el Inter y el Barça. El club barcelonista no contempla la cesión, que los italianos han intentado tras la ‘operación Coutinho’, en ningún caso. El punto de partida del Barça es que la puerta a una salida está abierta, pero vía traspaso, no mediante cesión".

De esta forma, habrá que esperar los próximos días para ver si se hace realidad el traspaso del chileno al elenco dirigido por Antonio Conte.