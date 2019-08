Medio español aseguró que el Real Madrid ofreció 120 millones de dólares y a Modric por Neymar

Sigue la novela de Neymar Jr, quien ha reiterado que no está feliz en el PSG. Esto, ha llamado la atención de varios clubs de Europa, especialmente del Barcelona, conjunto con el que el crack brasileño ha conversado en varias ocasiones. Ahora, el cuadro merengue de Madrid se une a la oferta por Neymar.

Según informó el medio SPORT, el Real Madrid está intentando dar un golpe al mercado fichando a Neymar, diciendo que ya ofrecieron 120 millones de euros por el jugador, más el traspaso de Modric. Según señalaron, el presidente del club blanco, Florentino Pérez, ha ido con todo para intentar formalizar la operación y cree estar en disposición de cerrarla esperando a lo que diga el brasileño.

La Juventus y el Manchester United le dijeron que no a Neymar, pero el Real Madrid, tras una pretemporada nefasta, dio el primer paso a por el crack del PSG.

Según el Sport, hay muchos nervios en la casa blanca porque no tienen el ok definitivo, y no lo tendrás hasta el cierre de mercado de la Premier. La novela terminará en las próximas 24 horas, y lo más probable, hasta ahora, es que Neymar vista la camiseta del Real Madrid.