Medio español analizó crisis del Barcelona, poniendo de ejemplo lo que ocurre con Arturo Vidal

El diario Sport hizo un análisis con los factores que han desencadenado la "crisis" que atraviesa el Barcelona en este inicio de temporada, haciendo mención en un par de párrafos al chileno, Arturo Vidal.



En el diagnóstico, el medio cuestionó las decisiones de Ernesto Valverde, expresando que el DT de este año "ha abandonado la jerarquía de las dos temporadas intentando instalar la meritocracia para confeccionar las alineaciones. De ahí las suplencias de los otroras intocables Rakitic o Busquest y la casi 'desaparición' de Arturo Vidal hasta su penal gratuito en Granada".



Además de esto, Sport criticó que el estratega no haya apostado por Arthur ante Granada, lo que pudo haber ayudado a "un centro del campo que encarna las esencias del adn Barcelona".



"La entrada de este último (el campeón con la Verdeamarelha), clave en Pamplona en una situación similar, era lo lógico en Granada, pero Valverde prefirió dar minutos al Rey Arturo y no al brasileño o, por supuesto, a un Aleñá castigado incomprensible e inmerecidamente con la grada desde su aparición fantasma en Bilbao", señalan en el diario.



Lo cierto es que el futuro de Arturo Vidal parece difuso en el Barcelona, considerando que no actuó de buena forma en el último cotejo y no ha tenido la continuidad esperable en un jugador de su categoría.