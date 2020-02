Medel tras ser rechazada en la ANFP: 'Dijeron que iban a apoyarme y después algunos no lo hicieron'

Duro golpe para Sebastián Moreno en la ANFP. El Consejo de Presidentes se juntó a discutir este viernes el posible ingreso de Lorena Medel a la mesa directiva del organismo, pero finalmente su incorporación fue rechazada, pues no consiguió los votos necesarios para hacerla efectiva.

El quorum que necesitaba era de 25 sufragios, pero Medel sólo consiguió 21, por lo que se tuvo que olvidar de la idea de ingresar a la entidad para potenciar la mesa.

Tras ello, la directiva de Santiago Wanderers habló con Los Tenores de ADN sobre la determinación adoptada, sosteniendo que "los primeros días yo sentía que me iban a rechazar. Pero pasaron los días, conversé con los presidentes y erróneamente sentí que me iban a apoyar. Algunos que dijeron que me iban a apoyar, después vi que no lo hicieron".

En esa línea, añadió: "Sé que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con un rechazo más bien a la dirigencia actual, a Sebastián y no lo tomaré como algo personal. Pero ayer (jueves) me dijeron que me iban a dar sus votos algunos y finalmente no lo hicieron".

Consultada sobre qué cree que sucederá de ahora en adelante con Moreno en la ANFP, indicó: "No sé que irá a pasar la verdad, ya que siento que hay una resistencia súper grande de parte de algunos. Algunos no han estado de acuerdo con lo que ha hecho Moreno. Hay varios items en el que a Moreno lo quieren ahorcar, pero algunos también dicen que salió elegido democráticamente y que lo tienen que respetar. No sé que irá a pasar, pero siento que hay hartas ganas de sacarlo y me da mucha lata que eso pase. Yo tengo la mejor impresión de él y siento que le quiere hacer bien al fútbol chileno".

¿Cree que hubo machismo en la decisión? "No huelo a machismo, cero. Debe haber alguno, a lo mejor, pero me parece que no. Yo creo más bien que es un tema político, un rechazo a la dirigencial actual. Yo no diría que es un tema de machismo, como tampoco nunca que se instalara que había que votar por mí porque soy mujer. Eso tampoco le hace bien al fútbol", manifestó.

¿Por qué quería estar en la ANFP? "Cuando esto salió a la luz pública había gente que me llamaba como si yo me estuviera metiendo en el narcotráfico. Tenía la voluntad de entrar, ya que he aprendido muchísimo en todo este tiempo y no sólo por Wanderes, ya que yo trabajé en un proyecto en la mejora del fútbol. Me junté con gente de España, conocí la experiencia de Inglaterra y Alemania. Me ha gustado esta cuestión, y si todos nos quedamos en la queja y no hago nada, tampoco sirve. Tenía ideas en la cabeza, sabía perfectamente en qué me estaba metiendo. Creo mucho mejor hacer que criticar, y que yo me quede en mi casa tranquila sin hacer nada. Por eso lo hice", cerró Medel.