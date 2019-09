Mayne-Nicholls y la opción de volver a los Playoffs: '¿Para qué seguir inventando la pólvora?'

El debate está nuevamente instalado respecto al formato del fútbol chileno. Esto porque algunos clubes nacionales ya están con la idea de proponer un nuevo cambio de como dirimir al monarca del fútbol criollo, esto ante la inmensa superioridad de la UC este 2019.

En ello, y en la previa del duelo ante Audax Italiano, el vicepresidente ejecutivo de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls, comentó la posibilidad y se mostró tajante en su postura: "yo creo que el torneo largo le ha hecho bien al fútbol chileno. Si en el 90% de los países en el mundo se juegan con torneo largo, ¿para que vamos a seguir inventando la pólvora?", partió comentando.

"Si yo tuviera que hacer un moción, sería que terminemos con esto de que la segunda rueda se calendariza denuevo. Estructuremos el campeonato desde la primera rueda partido ida y vuelta y así todos podamos tener claridad", agregó el exmandamás del fútbol chileno.

Al finalizar, insistió en el cambio a la hora de programar el fútbol chileno: "no me termina de convencer, no me gusta y no encuentro razones de fondo para hacerlo. Así no tienen que entregar calendarizaciones sobre la hora. Hagámoslo como en las grandes ligas, el que jugó en una fecha en la primera rueda, que lo haga en la misma de la segunda", cerró.