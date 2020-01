Mayne-Nicholls le respondió a Valdivia: 'La rata es un animal noble'

La salida de Jorge Valdivia de Colo Colo sigue generando repercusiones. Pese a que han pasado ya varias semanas desde que el "mago" se despidió del Monumental, la forma en que se dio la despedida del volante no ha dejado indiferente a nadie.

En ello, tras las declaraciones de Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina sobre su salida, el volante no dudó en responderles tratándolos de ratas: "se pisan la cola solas", escribió en su cuenta de Instagram, acusando que ambos dirigentes de ByN no se ponían de acuerdo para explicar los motivos de la partida.

Pocas horas pasaron para que llegara la respuesta. Mayne-Nicholls fue quien tomó la batuta para responderle al mediocampista: "la rata es un animal noble y Jorge sabe que lo estimo mucho. Me parecieron divertidos (los posteos). Me reí mucho con las palabras de Jorge. Me pareció divertido, porque me hicieron reír. Siempre celebro la creatividad", dijo el exmandamás del fútbol chileno en conversación con La Cuarta.

"Queríamos que Jorge nos dijera, o al menos su representante, que es lo que querían y ellos no nos dijeron nada. No teníamos cómo pagar lo que Valdivia quería (para quedarse en Macul)", fue lo que dijo Marcelo Espina el pasado jueves, situación que desató la ira de Valdivia.