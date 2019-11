Mayne-Nicholls: 'La postura de Colo Colo es volver a jugar este fin de semana'

El vicepresidente ejecutivo de Colo Colo, Harold Mayne Nicholls, habló este lunes con Los Tenores de ADN sobre la vuelta al fútbol profesional en el país, que se espera que sea para este fin de semana del sábado 23 y domingo 24 de noviembre.

Al respecto, comenzó diciendo que "estamos esperando, tenemos todo preparado para jugar. El deseo de todos es que se juegue en forma normal, que las condiciones de seguridad sean plenas para los jugadores, para la gente que vaya y para los que vayan a trabajar. Ojalá podamos retomar el fútbol y que vuelva el Campeonato".

"Esa es la postura de Colo Colo y de muchos otros clubes, creemos que es lo que corresponde. Nadie está ajeno respecto a las solicitudes que ha hecho la gente en la calle en cuanto a todas las reivindicaciones sociales, pero también tenemos que volver a nuestra actividad diaria, que es lo que permite a muchos lograr de alguna manera esa reivindicación", añadió el dirigente.

En esa línea, Mayne Nicholls agregó que "es evidente que a todos los clubes tener una paro no programado de un mes va a afectar, sobre todo en la calidad del juego. No me cabe duda que no va a tener el mismo nivel los partidos como si vendríamos jugando. Son cuatro semanas sin jugar, el rendimiento no podemos esperar que sea tan bueno, como venía subiendo, venia en alza, que es lo que normalmente pasa al final del Campeonato".

Finalmente, el periodista sostuvo: "No sé si tosos los jugadores quieren volver a la actividad, pero con los que uno habla te dicen de su deseo. No es muy entretenido entrenar y que el miércoles te avisen que se suspense nuevamente. Pero ellos como futbolistas quieren jugar todos los fines de semana".