Mayne-Nicholls: Es necesario saber cuál fue el procedimiento para que un carabinero haga lo que hizo

El vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne-harNicholls, se refirió a lo sucedido durante la noche del martes en las afueras del Estadio Monumental, tras la muerte de un hincha luego de ser atropellado por un camión de Carabineros.



A juicio del directivo de los albos, fue "una noche muy larga y triste. La noticia nos ha impactado profundamente a todos aquí en el club. No esperábamos terminar de esta forma lo que era una fiesta. Ha dejado de existir una persona, hay un entorno detrás y nosotros en ese sentido hemos manifestado nuestra completa solidaridad a ellos con lo que podamos hacer para esclarecer estos hechos".



Mayne-Nicholls comentó que han estado en contacto con las autoridades, ya que "nos interesa saber por qué pasó esto, cuál fue el procedimiento. No podemos entender que una persona haga lo que hizo, que un camión de esa envergadura circule en las afueras de un estadio con 30 mil personas. Es muy difícil de entender y con eso tener más antecedentes con respecto a por qué pasó este lamentable hecho".



A juicio del expresidente de la ANFP, el proceder "no tiene ninguna explicación lógica, porque para el partido fue una fiesta. Un partido que terminó de muy buena manera. Se jugó bien al fútbol y no hubo ningún inconveniente. Tampoco los hubo en los partidos anteriores, con un comportamiento bastante ejemplar, pero que un hecho de esta naturaleza pase en la calle, aledaña al estadio, cuando el estadio estaba prácticamente desocupado (…). Por eso es necesario para todos que de una vez por todas tengamos claro cuál fue el procedimiento que llevó a un funcionario de Carabineros de Chile a hacer lo que hizo".