Mayne Nicholls: 'Esperamos darle a nuestra hinchada una alegría en la Copa Libertadores'

Este martes a las 20:30 horas se realizará el sorteo para la Copa Libertadores y Sudamericana. Los equipos chilenos que van a conocer a sus rivales son: Universidad Católica, Colo Colo, Palestino, Chile 4, Unión La Calera, Coquimbo Unido, Huachipato y Audax Italiano.

En su arribo a Paraguay, el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne Nicholls, confesó su deseo de hacer una buena Copa Libertadores con los albos. "Me habría encantado tener una mejor participación en las competencias internacionales, no se ha podido, esperamos llegar este año con un plantel en el que se está trabajando para reforzarlo de la mejor manera posible y a través de eso darle a nuestra hinchada una alegría como también fue hace dos años atrás, que llegamos a cuartos de final de la Copa Libertadores, ojalá llegar más arriba este año".

Mayne Nicholls volvió a poner paños fríos a los posibles refuerzos bombásticos para Colo Colo. El ex presidente de la ANFP reiteró que lo principal es ser responsable. "Tú puedes reforzarte, traer los mejores jugadores, hacerlo todo, pero hay que ser responsable y después pagar. Nosotros leemos en la prensa que a los jugadores brasileños hace cuatro meses no les pagan. Hay una injusticia absoluta, porque inflacionan los precios, no pagan y no llevan ninguna sanción, yo creo que llegó la hora de copiar el Fair Play financiero de la UEFA y el que no paga no puede jugar, porque de lo contrario hay una ventaja deportiva que es ilegítima a todo punto de vista", sentenció.