Mayne Nicholls entregó detalles del ambicioso triple proyecto de infraestructura albo

En medio del US Open, el vicepresidente ejecutivo de Colo Colo, Harold Mayne Nicholls entregó detalles del proceso de remodelación que quieren hacer los albos con el estadio Monumental.

En dialogo exclusivo con ADN Deportes, Mayne Nicholls aseguro que su visita a Estados Unidos no guarda relación con la remodelación del recinto albo. "En ningún caso vine al US Open para transformarlo en lo nuevo del estadio Monumental. Pero hay muchas cosas que se aprenden. La circulación de la gente es impresionante. Además de una facilidad para hacer comercio que me tiene impresionado".

Sobre el ambicioso proyecto de infraestructura que tienen en el cuadro albo, Mayne Nicholls entregó con lujo de detalles los tres proyectos. "Son tres proyectos: Lo primero es mejorar el centro técnico de entrenamiento de los juveniles y primer equipo. Conversábamos con Mario Salas y para el primer equipo sería clave contar con 6 canchas. Es algo que debemos trabajar", partió comentando.

"Lo segundo sería hacer una arena de una dimensión intermedia con capacidad entre 4 y 6 mil personas y que sea sede de los Juegos Panamericanos. Es cosa de estudiarlo bien. Y lo tercero es el Estadio pensando en el Mundial del 2030. Sería absurdo proponer un Mundial y no postular a organizar a una semifinal. Es mucho más fácil ampliar nuestro estadio. Pero como hay que compatibilizarlo con la salida de buscar recursos, estamos trabajando en el plan maestro. Ojalá salir y para el 2025 en el centenario del club seamos capaces de entregarle a los colocolinos estos proyectos".

Viendo como en medio de una entrevista a Rafael Nadal se congregaron 300 fanáticos, el periodista sostuvo que sería interesante aplicar el modelo del US Open en el Estadio Monumental. "Aquí lo que hacen es que hay un set de tv y la gente está detrás de quien entrevistan. Aquí la gente se congrega y saca fotografías. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en el futbol? Que hayan 200 socios de Colo Colo, que logren poder estar en la sala de prensa, y en vez de que estén solo los periodistas, los hinchas también estén viendo todo y generando un ambiente. En la readecuación del Monumental vamos a tener que pensar en eso. Quizás que la gente que se quedó media hora más pueda quedarse viendo que respondió su ídolo y participando directamente en el post partido".

Por las amenazas recibidas por Mario Salas por parte de la Garra Blanca a través de un post de Facebook, el directivo desestimo la importancia de esos mensajes. "A cualquier cosa que no venga firmada por nombre y apellido no le doy cabida. Si los medios de comunicación le damos espacio a estos delincuentes, les estamos dando valor. Así ellos creen que tienen propiedad en algo que nos les pertenece en absoluto", sostuvo.

"Pero si alguien se ampara en un grupo y en ese anonimato ataca a un tercero, me parece de una cobardía que no da ni siquiera para analizarlo. Y me parece que aquellos periodistas que le dan espacio, es hacerse cómplice de ellos. Valiente es aquel que con nombre y apellido dice "yo estoy en contra de este señor por esto y esto". Los otros, que se queden en otra parte porque en Colo Colo no los necesitamos", cerró.