Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Alemania

Una verdadera locura. Así se puede resumir el Gran Premio de Alemania de Fórmula Uno tras una carrera que, bajo la lluvia e interminables cambios de estrategias de los equipos, dejó como ganador al holandés de Red Bull Max Verstappen, y al británico Lewis Hamilton, que comenzó en la pole, terminando en el antepenúltimo lugar.

Verstappen aprovechó una carrera que desde el inicio se vislumbraba como loca. La vuelta de formación tuvo que multiplicarse por cuatro tras la intensa lluvia que cayó en Hockenheimring. El agua que caíga y luego se detenía cobró la participación de varios automóviles que patinaban en el circuito, entre ellos el propio Hamilton que comenzó bien la carrera, pero se tuvo que conformar con la antepenúltima posición.

El británico se fue de la pista y sin avisar ingresó a los bóxes donde el equipo Mercedes no lo esperaba. Aquello se tradujo en una parada de casi un minuto, que destruyó por completo la carrera del campeón del mundo, a lo que tuvo que sumar una sanción de cinco segundos que cumplió posteriormente.

Por su parte Verstappen aprovechaba las buenas decisiones de estrategia de Red Bull y tomaba la cima de la carrera, que además contó con el abandono por choque del finlandés Valtteri Bottas, el único que algo podía decir sobre la ventaja del holandés.

Otro que vivió una carrera deslumbrante fue Sebastian Vettel. El alemán de Ferrari partió en el último lugar de la grilla y terminó segundo aprovechando la locura que dejó la lluvia en su país. Su compañero de equipo, Charles Leclerc abandonó tras un choque que lo dejo fuera de competencia.

Con Verstappen como ganador de la carrera y Vettel segundo, el que sorprendió fue el ruso Daniil Kvyat de la escudería Toro Rosso, quien cerró el podio en el tercer puesto. Lance Stroll de Racing Point y Carlos Sainz de McLaren completaron las primeras cinco posiciones.

Así las cosas y con la victoria en el bolsillo, Max Verstappen sumó 162 puntos quedando en la tercera posición del campeonato mundial de pilotos, acercándose al finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas que es segundo con 184 unidades, lejos ambos del líder del campeonato, el británico Lewis Hamilton con 223 puntos.

BREAKING: Max Verstappen wins a dramatic #GermanGP 😮



Sebastian Vettel claims P2 from P20 on the grid



Daniil Kvyat claims Toro Rosso's second ever F1 podium by finishing P3



WOW#F1 🇩🇪 pic.twitter.com/wigBV6z0gs