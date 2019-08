Max Verstappen consiguió la primera pole position de su carrera en el GP de Hungría

Este sábado se corrió la qualy del Gran Premio de Hungría, duodécima fecha del campeonato mundial de Fórmula Uno, donde el holandés de Red Bull, Max Vertappen sorprendió a las 'flechas plateadas' de Mercedes y se quedó con la pole position.

El piloto tulipán marcó un impresionante tiempo de 1 minuto, 14 segundos y 572 milésimas, marcándose como el más rápido del circuito de Hungaroring por sobre el finlandés Valtteri Bottas y el británico Lewis Hamilton, ambos de Mercedes, quienes largarán segundo y tercero respectivamente.

Más atrás y en un complicado fin de semana quedaron los dos pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el alemán Sebastian Vettel, mientras que el compañero de Verstappen en Red Bull, el francés Pierre Gasly, largará en la sexta posición.

Las sorprensas de la clasificación las marcaron el mexicano Sergio Pérez de Racing Point y el australiano Daniel Ricciardo de Renault, quienes se molestaron y no lograron pasar la primera qualy, por lo que largarán en el puesto 17° y 18° respectivamente.

De esta forma, Verstappen tendrá la primera opción para ganar en Budapest antes de partir al receso de verano en el Viejo Continente. Cabe recordar que Hamilton lidera la clasificación de pilotos del mundial con 225 puntos, 40 más que su compañero Valtteri Bottas y dejando el tercer puesto precisamente al holandés de Red Bull con 162 unidades.

LA CELEBRACIÓN DE RED BULL

WHAT. A. MOMENT. Max Verstappen secured his first pole position of his career Cue the celebrations! 🙌 #F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/R1gmKIyZ9K

🏁 Q3 CLASSIFICATION 🏁 Here's how the grid will line up tomorrow 👇 #F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/7OFRaqWrs4

"I think that was a very bad move from his side" 😡



Sergio Perez did not hold back on Daniel Ricciardo - on or off the track!#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/lLGeWCfxIC