Mauricio Pinilla recibió críticas a raíz de irónico comentario

Los futbolistas de distintos puntos del mundo han emitido su opinión con respecto a lo que pasa en el país, desde Charles Aránguiz, Gary Medel, Arturo Vidal, hasta Alexis Sánchez han dado su apoyo al pueblo chileno.

Mauricio Pinilla, actual futbolista del Coquimbo Unido, publicó emojis de risa en un video que mostró la situación vivida el pasado 29 de octubre, donde un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos recibió siete impactos de perdigones por parte de Carabineros.

El sujeto que subió el video indicó que "aquí está el supuesto herido por perdigones del INDH, no muestra nada, dice que no le penetraron pero le quedaron los 'hoyitos', entonces, para qué le pusieron el torniquete si no le habían penetrado?”, frente a esta publicación es que Mauricio Pinilla publicó los emojis de risa, desatando las críticas.

😂😂😂😂😂 🥇🥇🥇🥇 — Mauricio Pinilla (@pinigol51) October 30, 2019

Pinilla está haciendo lo mismo que hizo con la U le juro amor eterno y a la primera arrancó — nicole (@nicolitaDiazS) October 30, 2019