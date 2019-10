Mauricio Pinilla: 'Me arrepiento profundamente de haberme ido de la U'

Justo en la previa del Superclásico de esta tarde. Mauricio Pinilla recordó su paso por la Universidad de Chile y volvió a insistir en su profundo arrepentimiento de haber dejado a los azules, para intentar fichar en Colón de Santa Fe y luego pelearse con los dirigentes universitarios.

El delantero dejó definitivamente La Cisterna en medio de la polémica con la dirigencia de Azul Azul. 431 días han pasado desde que Pablo Silva, por ese entonces director ejecutivo de la concesionaria azul, confirmaba que el bicampeón de América no seguiría vistiendo la camiseta de la U y que además, no volvería al CDA.

Por ello es que el delantero conversó con Revista Sábado de El Mercurio y comentó su salida: "me arrepiento profundamente de haberme ido de la U. Debiera haberme quedado y haber arreglado el tema por el cual yo estaba tan molesto con otras personas de mayor rango. No con las que yo estaba discutiendo y peleando", partió comentando.

"Cuando llegó la propuesta (de Colón), los dirigentes que me tienen tanto cariño nunca se acercaron, nadie me habló, nadie me llamó, nadie dijo nada; llegaron y aceptaron la oferta que había llegado de afuera. Estaba tan incómodo con lo que estaba pasando en la U, que busqué una salida para evitar problemas, pero obviamente después me arrepentí. Estoy muy arrepentido de no haber solucionado el problema", agregó el delantero buscando justificar su actuar.

Pero partiendo de lo mismo, es que Pinilla agregó que ve muy difícil regresar, e incluso se abrió a la opción no retirarse: "es difícil. No sé si vaya a jugar el próximo año, lo más probable es que no. Lo que más me interesa es estar cerca de mi familia", cerró.