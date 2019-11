Mauricio Pinilla: 'El fútbol no puede volver a cualquier costo'

Se hizo el intento de retomar la normalidad en el fútbol chileno, pero no se pudo. Pese a las insistentes amenazas por parte de los hinchas de Colo Colo, la U y la UC de que no permitirían que el Torneo Nacional se retome, la ANFP igual buscó que el campeonato volviera, y este viernes se vieron las consecuencias.

El duelo entre Unión La Calera y Deportes Iquique fue suspendido en La Florida mientras se jugaba el segundo tiempo tras los incidentes que provocaron los hinchas de Colo Colo a las afueras y al interior del recinto deportivo.

Por ello es que Mauricio Pinilla volvió a sacar la voz. El delantero de Coquimbo Unido, quien insistentemente dijo que no se debía regresar a jugar, volvió a escribir a su cuenta de Twitter analizando lo sucedido en La Florida.

Primero escribió: "Si si está todo bien ! Juguemos no más!", para que más tarde agregara: "que quede muy claro que la intención de todos nosotros es que vuelva el fútbol ! Queremos jugar , queremos que la gente del fútbol pueda trabajar , pero la situación país no da la seguridad para que esto ocurra ! El fútbol no puede volver a cualquier costo!", cerró.