Mauricio Macri se hace cargo de Fundación FIFA y desata furia en directivos trasandinos

Mauricio Macri sorprendió a todos al anunciar que cumplirá el rol de director de la “Fundación FIFA” tras una invitación del ente rector del fútbol mundial.

La noticia llamó la atención en Argentina, ya que el expresidente trasandino había estado alejado del ojo público una vez finalizado su mandato.

Macri informó la noticia en sus redes sociales, asegurando que es un privilegio poder optar a ese cargo. "Es un honor para mí poder trabajar junto a la FIFA para que este deporte que me apasiona les brinde a tantos chicos la oportunidad de educarse y progresar".

Con mucha alegría quiero contarles que la FIFA me ha elegido como el próximo presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, la organización que busca generar un cambio social positivo a través del fútbol y la educación. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 28, 2020

Sin embargo la noticia no cayó bien en los directivos del fútbol argentino, como a Mauricio Tinelli, que criticó duramente la designación del expresidente de Boca Juniors. "Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo Presidente, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la "mierda", hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol".