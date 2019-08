Mauricio Isla y la pelea 'Vidal-Bravo': 'Este conflicto fue grave'

En las próximas horas, Reinaldo Rueda debe entregar una nueva nómina de la Selección Chilena para enfrentar los duelos amistosos en fecha FIFA ante Argentina y Honduras durante los primeros días de septiembre. En ello, la gran polémica del fútbol chileno en los últimos tiempos volvió a surgir: La pelea "Vidal-Bravo".

El portero, que está al margen de la Roja desde que Chile quedara eliminado de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y el volante del FC Barcelona mantendrían una distancia, hasta el momento, irreconciliable. Por ello es que el "Huaso" hizo un llamado a ambos.

"Yo como Mauricio Isla, lo único que quiero es que se arregle. Porque Claudio es un jugador que todavía le puede entregar mucho a la Selección y Arturo, también. Entonces, lo mejor que se puede hacer es eso, hablar cara a cara y arreglar las cosas. Nada más", partió comentando a La Tercera.

Respecto a lo que realmente sucedió al interior del camarín bicampeón de América, Isla sostuvo que: "no hay ningún equipo que sea sano o que esté siempre perfecto. El que lo diga, está mintiendo. Siempre va a haber conflicto. Este conflicto fue grave, más después de una eliminación tremenda para el equipo, para el país y tras haber hecho las cosas tan bien. Es difícil".

"Después salen otras cosas que ensuciaron un poco al equipo y a los jugadores. Que hay jugadores que impiden que vuelvan otros, que hacen la nómina, que este no quiere a este… Esas cosas duelen y mucho, porque es un conflicto que, cuando Claudio vuelva, tendrá que arreglarlo con Arturo", agregó el lateral.

Al finalizar, Isla comentó la posibilidad de jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022: "uno quiere siempre jugar un Mundial, pero también tiene que ser inteligente. Te pongo el caso de Beausejour. Jugó la Copa América y yo no tenía idea de que se iba a retirar después. Yo le dije: 'Negro, todavía te queda', pero él me respondió: 'No, ya no estoy. Yo puedo jugar, pero no me siento como ustedes, no me siento al nivel de la Selección. La Selección es la Selección y uno tiene que ser inteligente, no puede estar ahí para no entregar lo que uno quiere'", cerró.