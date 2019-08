Mauricio Isla: 'Quiero llegar a la U para ser un aporte, no para retirarme'

Lo ha reconocido varias veces, pero no teme a la confirmación cuando se vuelven a consultar. Mauricio Isla, lateral derecho de la Selección Chilena y del Fenerbahçe de la Superliga de Turquía, volvió a asegurar que su deseo es jugar en la Universidad de Chile una vez regrese a nuestro país.

El lateral bicampeón con la Roja conversó con La Tercera, y partió aseverando que: "jugar en la U es uno de mis sueños. Le doy las gracias a la Católica, porque me hizo crecer, pero si no hubiese tenido problemas ahí, hubiese jugador en Chile y no me hubiese venido a Europa. Capaz que hubiese debutado en la Católica y jugado solamente en Chile", comentó.

Respecto a su gusto por la U, el lateral sostuvo que: "me gusta porque la hinchada es fiel, la U ha pasado momentos muy difíciles, como ahora, y siempre están ahí. Es un sueño volver, pero quiero volver bien. Puede ser que, terminando el contrato, me quede un año más y luego vuelva", adelantó.

"Quiero llegar a la U para ser un aporte, no para retirarme. Quiero estar contento conmigo mismo y que la gente esté contenta conmigo. Quiero cumplir este sueño, porque no he jugado nunca en Chile", comentó el "Huaso".

Al finalizar, confirmó que su amigo Alexis Sánchez, es hincha de la U: "ni yo sé, siendo su amigo, dónde se va a retirar. Tiene un gran cariño por el equipo que lo hizo debutar, Cobreloa, que está cerca de su casa y de su familia. También, el cariño que le dio Colo Colo cuando jugó ahí… Y él es hincha de la U y su madre igual", cerró al respecto.