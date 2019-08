Matthew McConaughey se incorporó como socio del nuevo equipo Austin FC que jugará en la MLS

Del cine a una cancha de fútbol. Un reconocido actor estadounidense, ganador de un Premio Oscar y dueño de una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, se suma a la Major League Soccer (MLS) del fútbol norteamericano.

A sus 49 años el nacido en Uvalde (Texas), Matthew David McConaughey, fue presentado como uno de los socios del Austin Football Club, el que se incorporará a la liga estadounidense y canadiense en la tenporada 2021.

"El equipo es más que una inversión para Austin, es una inversión de calidad para la ciudad. El juego más diverso y sin fronteras ahora está llegando a una de las ciudades más multiculturales, creativas y diversas del mundo", dijo McConaughey.

El ganador del Oscar al mejor actor por el filme Dallas Buyers Club, también es conocido por su rol en la película The Wolf of Wall Street, llegó acompañado de su actual esposa Camila Alves, una modelo y diseñadora de origen brasilero.

Together we can do so much, estamos listos.

We are ready!#AustinFC | #AustinFCTogether pic.twitter.com/iXpkrUm8sK