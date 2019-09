Matías Rodríguez y su renovación con Universidad de Chile: 'Me quiero quedar, sea en la A o en la B'

Matías Rodríguez analizó el presente de Universidad de Chile y aseguró que tiene todas las intenciones de permanecer en el cuadro azul durante la próxima temporada.

El lateral, en conversación con La Tercera, aseguró que está dispuesto a jugar en primera división o cualquier otra categoría con el club. "El cariño que yo le tengo al club no se va a cortar si nos vamos o no. Mi mujer y mis hijos saben lo que es tener un papá reconocido. Entonces, eso ayuda. Yo me quiero quedar, sea en la A o en la B".

Sobre la pelea por el descenso, Rodríguez confesó que pese a la mala posición en la tabla, hxiste un muy buen grupo humano. "La verdad es que me ha tocado estar en otros lugares en situaciones que ni siquiera se acercaban a lo que estamos viviendo ahora y había muchísimos problemas. Y ver cómo nos tratamos aquí o como se entrena. Para mí es muy gratificante, es muy placentero ver cómo tu compañero se esfuerza".

Por la ausencia de Johnny Herrera en la oncena titular hace unas fechas, el exNacional de Uruguay señaló que fue extraño. "Al principio era raro ver que a Johnny, un referente, uno de los jugadores más queridos por la hinchada hace años, un ídolo del club, le tocó salir, como a muchos que nos ha tocado".

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Unión Española el día sábado 14 de septiembre a las 17:30 horas.