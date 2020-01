Matías Rodríguez: 'Hay que levantar a Ángelo porque está muy afectado'

Matías Rodríguez aterrizó en Santiago junto al plantel de Universidad de Chile tras haber caído en la final de la Copa Chile ante Colo Colo.

El lateral conversó en la salida del aeropuerto y aseguró que como plantel deben apoyar a Ángelo Henríquez tras su bajo partido el día de ayer. "El penal era una posibilidad clara, pero lamentablemente fallamos. Lo importante es levantar a Ángelo porque está muy afectado. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Es obligación levantarse".

De todas formas, el capitán azul aseguró que pese a la derrota, no deben quedarse solo con el resultado del encuentro. "No me preocupa porque manejamos mucho el partido. El peor momento recibimos los goles, nosotros buscamos mucho. Hicimos muchas cosas buenas, no hay que dejarse llevar por resultado".

Universidad de Chile jugará en Talcahuano el día domingo ante Huachipato a contar de las 18:00 horas.