Finalmente este martes se confirmó que Matías Rodríguez dejará de ser futbolista de Universidad de Chile para la temporada 2020.

La propuesta que le hizo el elenco laico a Rodríguez no convenció al jugador, ya que no fue el ofrecimiento que él esperaba.

El representante del volante, Danilo Mendez, sostuvo al respecto a ADN Deportes que "Matías siendo el capitán de la U, con un rendimiento bastante regular y bueno, siendo siempre titular con ocho técnicos, no me esperaba una propuesta de este tipo. La propuesta no coincide con el nivel de Matías, así que se va a tener que ir".

Tras lo anterior, fue el propio jugador quien confirmó su alejamiento de Universidad de Chile.