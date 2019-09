Matías Laba tras la lesión del 'Gato' Silva: 'No tuve la intención de lastimar a nadie'

Matías Laba, protagonista de la dura lesión que sufrió Francisco Silva en el duelo entre Unión La Calera y Universidad Católica, entregó su sensación

El volante de los caleranos, en diálogo con La Tercera, confesó que no tuvo nunca una mala intención en dicha jugada. "No tuve la intención de lastimar a nadie. Lamentablemente sacó la peor parte. Y la verdad es que en ese momento no me di cuenta de nada. Después en el vestuario, cuando me enteré de todo, mi frustración y mi amargura se multiplicaron el triple".

El trasandino aseguró que ha intentado comunicarse con el "Gato" pero que no ha podido hablar con él. "Le dejé un mensaje, pero imagino que es uno más de muchos que tiene. Espero que pronto, más tranquilos, podamos comunicarnos".

Francisco Silva tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, luego de sufrir una fractura en la tibia y peroné. Su tiempo de recuperación varía entre 4 y 6 meses.