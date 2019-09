Matías Laba: 'No me importa la sanción, solo pienso en la recuperación de Silva'

Han pasado los días, pero la pena aún está presente en Matías Laba. El volante de Unión La Calera lesionó de gravedad a Francisco Silva, mediocampista de la Universidad Católica el pasado domingo en el partido de ida de los cuartos de final de Copa Chile.

El "gato" fue operado el mismo domingo por la noche de la doble fractura de tibia y peroné que presentó, mientras que cuando acababa el pasado lunes, se supo que el "cementero" recibió 10 fechas de suspensión por la grave entrada contra el bicampeón de América.

Laba conversó con La Tercera respecto a la situación y aseveró que en el momento: "te queda una sensación muy mala, una amargura muy grande. Es la lesión de un colega, un compañero de profesión. Y encima tan grave… La verdad es que tengo una sensación muy amarga", comentó.

"Quiero expresarle que lo siento mucho, que no hubo intención de lastimar . En toda mi carrera, nunca me pasó algo así. Se dio por una jugada muy desafortunada. Yo sé que él va a saber entender de que no hubo intención de ocasionar una lesión como la que sufrió", agregó el mediocampista respecto a si había logrado comunicarse con el jugador de la UC.

Respecto a los mensajes que ha recibido por parte de los hinchas cruzados, Laba sostuvoque: "uno no está ajeno. Llegan esos mensajes, pero pienso que poner el foco en eso no importa. Sé que no tuve intención de lastimar. Lo único que importa es que Francisco se recupere lo más pronto posible. Y que vuelva más fuerte que antes", aseveró.

"No sé cómo va a ser la sanción y no me importa. Tengo en mente la amargura que siento y solo pienso en la recuperación de Silva. Sé que con los videos quedará claro que no tengo intención de hacer daño y que primero saqué la pelota", finalizó antes de enterarse que recibiría 10 fechas de castigo en Copa Chile.