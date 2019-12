Matías Fernández: 'El sueño es ser campeón, por algo nos dicen el 'eterno campeón''

Firmó el pasado viernes, pero este sábado recién los confirmaron. Matías Fernández se transformó en el tercer refuerzo de los albos para la temporada 2020, temporada donde el "cacique" disputará el Torneo Nacional, la Copa Chile y la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En sus primeras declaraciones con la camiseta de Colo Colo, Fernández aseveró que: "estoy feliz, después de una carrera larga poder volver a casa es una felicidad e ilusión, la misma que tenía cuando llegué con 12 años", dijo.

"La verdad es que estoy ansioso de poder volver a entrenar, al Monumentral, de sentir a la gente, de poder jugar, estoy muy ilusionado. El hincha de Colo Colo siempre me ha dado su amor, su cariño, así que estoy agradecido de ello y los años que no he estado acá, los he seguido y sé lo que siente el hincha", agregó.

Al finalizar comentó sus planes en el regreso a Macul: "tengo la ilusión de disfrutar cada partido, cada entrenamiento. El tiempo dirá para que estamos preparados, pero el sueño es ser campeón, por algo nos dicen el 'eterno campeón'", dijo el "14 de los blancos".