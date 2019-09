Matías Fernández asumió responsabilidad en su lesión, pero confirmó retorno a los entrenamientos

Matías Fernández no ha podido sumar muchos minutos durante esta temporada junto al Junior de Barranquilla tras sufrir una lesión en el entrenamiento.

El mediocampista aclaró en conferencia de prensa que las ganas de querer jugar, terminaron pesándole para poder ser considerado. "Creo que era necesario para aclarar mi lesión. Todo comenzó con el partido ante Tolima donde sumé unos minutos. Después de ese partido, el día jueves tuve una molestia en el aductor. El entrenador me recomendó no entrenar, pero yo por las ganas quise entrenar y me lesioné".

"Matigol" asumió toda la responsabilidad y exculpó al cuerpo técnico de su lesión. "No es culpa del entrenador, no he tenido el alta médica. Es culpa mía. Ha sido un tiempo difícil, tanto lesionado no he podido cumplir expectativas de la gente. Pero sigo con las mismas ganas de ser un aporte para el equipo".

De todas formas, aseguró que ya está a disposición para poder sumarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. "Hoy puedo entrenar de forma normal, a disposición del cuerpo técnico y espero estar con mis compañeros para ser un real aporte".