Matías Dituro y la posibilidad de jugar por Chile: 'No se puede, nunca lo he pensado'

Es el portero menos batido de la liga chilena y su nombre aparece de vez en cuando por los pasillos de Juan Pinto Durán. Matías Dituro, portero de la Universidad Católica, comentó la posibilidad de defender a la Selección Chilena, algo que descartó de plano.

El arquero argentino de los "cruzados" conversó con el sitio En Cancha y aseveró sobre la posibilidad de defender a la Roja que: "varias veces me lo han preguntado, pero no se puede. Nunca lo he pensado, no me lo imagino a corto plazo y no está dando vueltas en mi cabeza".

Respecto a la posibilidad de que entonces juegue por Argentina, Dituro fue claro: "es muy difícil, creo que hoy Argentina está en un recambio en todos los puestos y buscar arqueros de menor edad que estén jugando en Europa, creo que es el objetivo de la Selección", aseveró.

"(Franco) Armani es más grande que yo y juega en River; (Esteban) Andrada tiene 28 o 29 años y está en Boca. Después viene (Agustín) Marchesín y debajo de ellos está el recambio con Gerónimo Rulli o Juan Musso, que son el futuro de Argentina", agregó el portero de la UC.

Al finalizar, comentó las semifinales de Copa Libertadores, teniendo en cuenta que hay dos equipos trasandinos en la instancia: "soy hincha de Boca, pero tengo que decir que River es el equipo que mejor juega hoy en día, sin ningún tipo de dudas y tiene al mejor técnico. El corazón tira, y ojalá pueda pasar Boca", cerró.