Matías Dituro buscaría acercarse a los sueldos 'top' en la Universidad Católica

Unas de las figuras de las últimas temporadas de la UC, sin lugar a dudas, ha sido Matías Dituro. El portero argentino, que llegó a San Carlos de Apoquindo a pedido del español Beñat San José, se adueñó de la portería 'cruzada' desplazando al banco de suplentes a Cristopher Toselli.

Por ello es que el portero buscaría acercarse a los sueldos 'top' de los principales referentes del plantel 'cruzado', como José Pedro Fuenzalida, Diego Buonanotte, Francisco Silva, Luciano Aueda o Duvier Riascos, según reveló El Mercurio.

Fue el propio portero quien adelantó las negociaciones hace algunos días: "con mi representante y la gente de la UC estamos hablando para mejorar el contrato y así abocarme solo a lo futbolísitico y que ninguna propuesta me haga ruido", comentó.

Si bien el citado medio no habla de montos, en Las Condes aseguran que la dirigencia que encabeza Juan Tagle no estaría dispuesta a pagarle más de US$ 35 mil ($25 millones apróx), sueldo que estarían ganando los principales referentes del plantel campeón del fútbol chileno.

"Dituro está buscando que le paguen un monto cercanos al que se le estaba ofreciendo en el pachuca y Bélgica, que es muy similar a lo que ganan los jugadores 'top' de la UC", aseguró una fuente cerca a la directiva al períodico.

Cabe recordar que Dituro tiene contrato vigente hasta diciembre del 2021 y otras de las negociaciones que buscaría plantear el portero es establecer una cláusula de salida que sería fijada en US$ 2,5 millones, teniendo encuenta las ofertas que tuvo del Pachuca de México y del KAS Eupen de Bélgica, cuadro que dirige Beñat San José, y las cuales habría rechazado para quedarse en San Carlos de Apoquindo.