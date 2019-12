Matías Campos López y su salida de la 'U': 'Quiero volver, sacarme esta espinita y ser campeón'

Universidad de Chile continúa realizando los trabajos para afrontar el próximo año y tener un mejor rendimiento para no sufrir con el descenso.

Matías Campos López llegó hasta el Centro Deportivo Azul para retirar sus cosas, luego de decidir que no seguirá en la "U".

El delantero aseguró que el 2019 fue duro para todos. "Fue un año díficil para todos, tuve una lesión a mitad de año y en realidad no fue un buen año en lo personal. Estoy contento por conocer lo que es Universidad de Chile. Siempre he sido hincha de la "U" por mi padre, pero también estoy contento de poder empezar de cero y poder traer buenas energías. Espero que los que se fueron y los que se quedan tengan un buen año".

El probable destino del atacante es retornar a Palestino. Campos López tenía las opciones de seguir en los azules, pero decidió emigrar y aseguró que espera en algún momento tener su revancha en Universidad de Chile. "Para mí no hay un fin en la "U", yo quiero volver y sacarme esta espinita, realmente me gustaría levantar una copa. Tomé esta decisión porque quiero estar bien sicológica y físicamente. Quiero estar contento, este año no fue bueno para mí en lo personal. Quiero sentirme cómodo, la idea es estar contento este 2020", sentenció.