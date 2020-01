Matías Campos López y su paso por la U: 'La camiseta pesa'

De pelear el descenso a jugar Copa Libertadores. Es la realidad de Matías Campos López, exdelantero de la Universidad de Chile que este 2020 regresó a Palestino tras pasar por el Centro Deportivo Azul.

El ariete fue blanco de críticas durante el 2019 por los hinchas universitarios, quienes solo lo vieron marcar un gol y estar gran parte de la temporada ausente por las lesiones que sufrió: "No podía estar al 100 por ciento", dijo en conversación con AS Chile.

"Paraba un mes y medio, a veces dos y después volvía y me llegaba de nuevo el dolor. Pasaron cinco meses en los que no volvía al cien. Me apuraba, me apuraban en la U por el tema de jugar por la situación (lucha por el descenso)", agregó.

Respecto a la presión que vivió en la U peleando el descenso, el ariete comentó que: "me acuerdo que hablaba con Rafa Caroca y me decía que en 2019 fue el momento de más presión estando en un equipo grande, donde realmente estuvimos peleando abajo durante todo un año", confesó.

"De repente, con tanta tristeza que teníamos, nos sacábamos risas diciendo que si nos íbamos a otro lado ya habíamos vivido la máxima presión que puede vivir un futbolista en un equipo grande", complementó el delantero.