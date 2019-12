Mathías Corujo: 'Me siento muy bien, capacitado para vestir esos colores'

Con tres títulos en su brazo y una huella imborrable en los azules, Mathías Corujo dejó Universidad de Chile a mediados del 2016 tras diferencias irreconciliables con el entrenador de ese momento, Sebastián Beccacece.

El uruguayo conversó con En Cancha respecto a su pasado azul, presente e incluso futuro: "fue algo espectacular, vivimos dos años maravillosos, tanto en lo personal como en la familia, porque allá nació mi hijo Bautista, que hoy tiene cuatro años", partió relatando.

"La U siempre está en mi corazón. No puedo olvidar cada vez que entrábamos a la cancha y ver cómo la gente te alentaba. Son cosas que siempre voy a tener conmigo. Sin duda que Universidad de Chile tiene un plus que es su hinchada y la forma en la que alienta", agregó el exseleccionado "charrúa".

El volante se marcó a fuego con los colores de la U, y ejemplo de ello fue los recuerdos que tiene de los hinchas: "sin duda, es diferente a otras hinchadas y lo puedo decir ahora, porque estando allá se podía pensar que estaba vendiendo humo. Se hacen sentir mucho y los jugadores nos damos cuenta de ese plus. Estoy muy agradecido de los hinchas por lo que me dieron, muy orgulloso de haber defendido esos colores", aseveró.

El uruguayo se dio tiempo para confesar varios secretos de su polémica relación con Sebastián Beccacece: "en ese momento, tenía una diferencia con el técnico, por cuestiones de manejo, que no me gustaban. Había tenido una charla con él durante el transcurso del campeonato y yo sabía que si él se quedaba, iba a tener que buscar una salida, porque no íbamos a encajar y no le quería hacer un daño a la U", sostuvo.

"No sé si él quería que yo estuviera, pero yo no quería estar más, porque no compartía muchas cosas que él hacía. Lamentablemente, fue así. Él se terminó yendo a los tres o cuatro meses y me fui a San Lorenzo. Desafortunadamente, después no pude volver", agregó Corujo.

Precisamente sobre ello es que Corujo confesó haber visto mal a Martín Lasarte, cuando Azul Azul ya tenía todo acordado con Beccacece: "vi como Martín sufrió, es un caballero con todas sus letras y era muy querido en el grupo. Ver que estábamos concentrados para un partido y nos llamaran para hablar con el futuro entrenador, estando otro, era algo malo, no estaba bien. Hasta el día de hoy me reprocho haber ido, porque a mí me llevó Martín. No debí ir, por respeto a él, pero en ese momento no me di cuenta", comentó.

La temporada 2019 se cerró anticipadamente por el estallido social justo cuando la U peleaba el descenso, algo que Corujo siguió de cerca: "la U es un equipo donde hay mucha presión y es complicado si no hay un grupo fuerte, que por suerte lo había. Hablamos seguido con algunos excompañeros como Gustavo (Lorenzetti), Guzmán (Pereira) y con Johnny (Herrera), también intercambiábamos algún mensaje. Sufrí mucho con la campaña, todos los fines de semana seguía por el celular cómo iba el equipo. Ya pasó, y estoy seguro que no volverá a pasar más", aseveró.

Sobre su presente y futuro, Corujo reveló que estuvo cerca de volver: "hice todo lo posible el semestre pasado para poder ir, pero no se dio. Si bien pasan los años y ya tengo 33, sería muy lindo. Me siento muy bien, capacitado para vestir esos colores y vivir todo lo que me pasó ahí. Son cosas que la directiva decida, pero más allá de si pasa o no, me quedo con los mejores recuerdos de la U", reveló.

"Tiene la camiseta de la U y verme con esos colores, sería algo espectacular. Es algo que puede pasar, pero si no me toca volver, que es lo más probable, me quedó con todo lo lindo e iré con Bautista a la cancha para que conozca", agregó el uruguayo respecto a la posibilidad de que su hijo lo vea vestido de azul nuevamente.

Al finalizar fue sinceró a la hora de analizar su futuro: "estamos viendo la posibilidad de jugar en Paraguay, hay algunos detalles. Tengo la chance de jugar en Nacional, así que calculo que en los primeros días del año que viene estará por allá", cerró.