Martín Lasarte y el estreno de Chile ante Uruguay por eliminatorias: 'Será duro para ambos'

Martín Lasarte, exentrenador de Universidad de Chile analizó el presente del cuadro azul y de lo complejo que será para la "Roja" el arranque de los eliminatorias.

En conversación con el portal deportivo EnCancha, Lasarte analizó el duelo entre Chile y Uruguay por el arranque de las eliminatorias. "Es un partido complicado, en los últimos años los partidos con Chile se han vuelto difíciles, en realidad será duro para ambos equipos".

Sobre un eventual retorno a Universidad de Chile, el charrúa no descarto volver. "Siempre en los clubes en los que uno trabajó, te hicieron sentir a gusto y considera que dejó algo, es lindo volver, pero finalmente no se dio y he aprendido con el tiempo a no ilusionarme demás".

Por el desafío de Colo Colo en Copa Libertadores ante Peñarol, Lasarte aseguró que será un duelo bastante complejo. "Viene de perder una final con Nacional, hizo una segunda parte del año mala, vendió muchos jugadores y se notó el cambio. En estos momentos está en un proceso de recambio y hoy suena Diego Forlán como entrenador, lo que es una incógnita".

Revisa aquí la entrevista completa.