Martín Lasarte avisa a la U: 'Tengo claro que yo no aceptaría un interinato'

En la Universidad de Chile aún no existe claridad respecto a la continuidad de Hernán Caputto como entrenador de los azules. La cúpula mayor de Azul Azul confirma fin de semana a fin de semana al exportero, pero no lo hace hasta fin de año.

Uno de los nombres que está en la carpeta de la concesionaria para asumir la banca universitaria, es Martín Lasarte. El entrenador uruguayo se quedó sin club el pasado fin de semana tras perder en la Copa Egipto dirigiendo al Al-Ahly, con quien se había consagrado campeón hace un par de semanas.

"Esto nos pilló de sorpresa, no lo esperábamos. Perdimos un partido por la Copa Egipto este fin de semana y nos comunicaron que no seguíamos. Ahora solo queremos arreglar nuestra situación y volver a Sudamérica. Capaz que viaje a Chile, pues en Santiago siempre he sido feliz", partió comentando a El Mercurio.

Respecto al supuesto interés de los azules, Lasarte aseveró que: "conozco a su gente y sé lo que significa ese club. Nadie me ha llamado ahora ni antes, que quede claro, pero si uno recibe algún llamado habría que escuchar lo que pleantean".

"Tengo claro que yo no aceptaría un interinato de aquí a diciembre. Habría que analizar el escenario, pero en un grande uno piensa y evaluaría un proyecto a largo plazo. Sé que Caputto está al mando y no creo que a mí o a otro entrenador le vayan a ofrecer el banco por cuatro meses", agregó el excampeón con los universitarios el 2014.

Al finalizar, analizó la actual situación que vive el plantel del 'romántico viajero': "siento que la U debería salir de la situación en la que está, hay potencial, hay jugadores para escalar en la tabla", cerró.