Marta envió un potente mensaje tras eliminación de Brasil en el Mundial Femenino

Quedó fuera luchando hasta el final y el Mundial Femenino se quedó sin representantes sudamericanos. Brasil quedó fuera del torneo tras perder en el alargue ante Francia, sumándose a Chile y Argentina, quienes no lograron superar la fase de grupos del campeonato.

En ello, la capitana de Brasil, la histórica Marta, envió un sentido mensaje a las chicas que comienzan en el fútbol femenino y comentó, visiblemente emocionada, que: "sin duda este ha sido un momento especial y la gente tiene que aprovecharlo. Digo esto en el sentido de valorar más. La gente pide tanto, pide apoyo, pero también necesitamos valorar".

"Cuando digo eso es querer más, entrenar más. Es estar lista para jugar 90 minutos, 30 minutos más de lo que dura el juego", agregó la volante tras la eliminación brasileña a manos de las locales, Francia.

Al finalizar, sostuvo que: "eso es lo que les digo a las niñas, no vas a tener a Formiga para siempre, no vas a tener a Marta para siempre, no vas a tener a Cristiane y el fútbol femenino depende de ustedes, para sobrevivir, entonces piensen eso, valoren más, lloren en el inicio para sonreír al final", cerró.