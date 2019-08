Mark González agradeció a Juvenal Olmos por lo que hizo por su carrera

El ex director técnico, Juvenal Olmos, fue invitado al programa "Abrazo de Gol" del Canal del Futbol, en donde se reencontró con Mark González. El jugador aprovechó la instancia para agradecer la confianza y la posibilidad de mostrar su fútbol, todo esto al borde de las lágrimas.

Recordemos que Mark González debutó en el fútbol profesional en Universidad Católica, en donde Juvenal era el DT. Desde esos momentos, Mark fue conocido por dominar la banda lateral con rapidez y agilidad; incluso, marcó un gol contra Suiza en el pasado mundial de Sudáfrica 2010.

Chico Mark, como es conocido, indicó, con la voz quebrada, que “tú has sido mi padre deportivo. Esto no lo he dicho nunca ni te lo he dicho a ti, pero quiero agradecerte, porque si no hubiera sido por ti, por la oportunidad que me diste, no hubiera logrado todo lo que logré, más allá de las condiciones que pudiera tener. Tú creíste en mí, y por eso te quiero agradecer”, dijo el ex futbolista.

El momento culminó en un abrazo de agradecimiento, mientras que los demás panelistas estaban felices por el momento. "Hay momentos en los que uno se enamora de cosas, de proyectos, uno de repente no se da ni cuenta", indicó Juvenal.

