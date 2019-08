Mario Salas y opción de Leonardo Gil: 'Lo conozco, pero hay varias opciones'

Colo Colo enfrentará a O´Higgins en el Teniente de Rancagua. Los albos están a nueve puntos del puntero que es Universidad Católica.

En la derrota 1-0 ante Curicó Unido, el Cacique sufrió la baja de Carlos Carmona, quien tuvo un desgarro miotendinoso de un músculo que nace en la cadera izquierda, lo que lo tendrá aproximadamente un mes afuera.

En conferencia de prensa, el entrenador Mario Salas, confesó que se abrirán a buscar un refuerzo. "El escenario es totalmente distinto, habíamos optado una postura de mantenernos con el mismo plantel, pero con la lesión de Carlos nos deja en un escenario completamente distinto. Se estudia, se analiza y se reflexiona a la llegada de algún refuerzo o no. Estamos viendo algunas opciones, tenemos cupo de extranjero, así que se abren opciones".

Uno de los nombres que se barajan es el del jugador de Rosario Central, Leonardo Gil. El Comandante confesó que es una de las alternativas. "Estamos buscando un volante. Sobre Gil, lo conozco, pero hay varias opciones. No es la única".

Para reforzar al equipo tienen plazo hasta el 22 de agosto. Mientras tanto, Colo Colo tendrá que reemplazar a Carmona con lo que tiene, Mario Salas aseguró que han probado varias alternativas. "Estamos viendo opciones de jugadores que hemos trabajado en esa posición y estamos viendo a los jugadores que tienen las características para poder hacerlo y se han desempeñado en otras posiciones".

A la baja de Carlos Carmona se suma Cristián Gutiérrez que no estará disponible para el duelo ante los rancaguinos. Otra de las dudas es Matías Zaldivia, que tuvo una lesión en la pantorrilla. Mientras que Esteban Paredes está en condiciones de jugar como titular, si es que así lo requiere Salas.

Sobre el duelo ante el equipo de Marco Antonio Figueroa, el DT de Colo Colo aseguró que la relevancia del duelo no pasa por la cantidad de puntos en la tabla. "Este es el más importante, si estuviésemos arriba de Católica sería igual de importante, si estuviésemos 15 puntos abajo sería igual de importante. La importancia del partido no me la da la cantidad de puntaje que tengo sobre el rival, para mí la importancia es que tenemos que ganar jugando como nosotros sabemos hacerlo".

Además, Salas anticipó cómo será el partido ante O´Higgins de Rancagua. "Va a ser un equipo intenso, agresivo, va a jugar de local con la misma urgencia que tenemos nosotros de los puntos. Debería ser un partido entretenido".

Finalmente, sobre la situación de Jorge Valdivia que termina contrato este año, el Comandante aseguró que le gustaría seguir contando con el Mago. "Me encantaría, no he conversado con Jorge, pero me encantaría. La renovación de un jugador no me corresponde".

El duelo de los albos ante los rancaguinos lo arbitrará Ángelo Hermosilla.