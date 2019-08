Mario Salas y el posible gol 216 de Paredes: 'Él está más preocupado de ganar los partidos'

Colo Colo está preparando el duelo ante Cobresal, que será este domingo a las 20:00 horas en el estadio Monumental.

Hay mucha expectación por el partido ante los mineros, donde las entradas están casi agotadas, porque los colocolinos esperan que Esteban Paredes logre el gol 216 y supere el récord de Francisco "Chamaco" Valdés.

En la previa del comprmiso, el entrenador de los albos, Mario Salas, aseguró que el delantero tiene como prioridad conseguir los tres puntos antes que conseguir la anotación. "Estamos todos esperando el momento. Yo creo que Esteban nos marca el camino a seguir, la verdad es que él está más preocupado de ganar los partidos que del gol que pueda hacer. Él nos transmite cuál tiene que ser el rumbo. Pero para Esteban y para nosotros lo principal es ganar el encuentro. Buscamos tener el escenario ideal y este parte por ganar el encuentro".

Además, el DT del Cacique, se refirió a las palabras de Aníbal Mosa, donde comentó que enviaron una carta a la ANFP para ver si podrían traer un refuerzo extranjero, por la lesión de Matías Zaldivia. "Estamos un poco en el limbo, porque es un aspecto legal, que primero tiene que ser aprobado por la ANFP y nos tiene que permitir saber cuáles son las normas para traer a ese jugador. Sin duda habría que buscar a alguien, pero es un aspecto legal que no tengo el pleno conocimiento. Hay que esperar cómo evoluciona".

En la nómina de Reinaldo Rueda, convocaron a tres jugadores de Colo Colo, y están a la espera de la Sub 23. En la fecha FIFA, los albos jugarán ante Everton el sábado 7 de septiembre, por Copa Chile. Mario Salas aseguró que tienen un plantel amplio como para suplir las ausencias. "Ojalá me lleven a todos los jugadores, como fui jugador siento que no hay nada más motivante que pertenecer a tu selección. Primero tenemos que esperar la nómina y después evaluar lo que hacemos. Hasta el momento confío plenamente en el plantel que tengo. Siento que estamos preparados para jugar con la ida de los jugadores a la selección".

Además, el Comandante se refirió a la ausencia de Pablo Mouche en la titularidad, pero mantuvo que sigue siendo un gran jugador para Colo Colo. "Yo creo que Pablo es uno de los mejores refuerzos de este campeonato, es un gran refuerzo para nosotros, es un gran jugador y va a seguir siendo un gran jugador, no deja de serlo porque juegue o no juegue. Son decisiones técnicas que yo he tomado al respeto, pero sigue teniendo la confianza y la importancia sigue siendo la misma desde el minuto inicial".

Finalmente, Mario Salas anticipó la situación de Juan Carlos Gaete que vendría con Cobresal al Monumental y puso paños fríos a la situación. "Yo siento que hay muchos otros motivos de los cuáles preocuparse el fin de semana, sin duda a la gente de Colo Colo, más allá que sea Juan Carlos o el jugador que sea, se merecen el respeto que la hinchada siempre le ha entregado. Yo no he visto manifestaciones contrarias a ningún otro jugador, no corresponde ahora y no va a ser. El público que va a venir en gran masa, va a venir a apoyar a Colo Colo, a Esteban, a que Colo Colo logre el triunfo".

Colo Colo formaría con: Brayan Cortés; Felipe Campos, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Óscar Opazo; Iván Rossi, Gabriel Suazo, Carlo Villanueva; Marcos Bolados, Gabriel Costa y Esteban Paredes.