Mario Salas sobre el periodo de traspasos: 'No traeré jugadores que no necesito'

Mario Salas habló sobre el presente de Colo Colo y aseguró que no iba a malgastar dinero del presupuesto con refuerzos que no fueran necesarios.

El entrenador de los albos aseguró en base a la situación de Matías Fernández, que no pensaba en traer a alguien que no necesita. "No voy a utilizar este período para traer jugadores que no necesito. Puede que yo estime que no necesite que venga alguien porque el equipo está bien".

Sobre la conformación del plantel, Salas confesó que desde comienzo de temporada, tenían la intención de armar un plantel estable. "La idea era no traer jugadores a mitad de año. Teníamos claro que si se iba alguien, como Esteban Pavez, íbamos a evaluar si se traía a alguien para suplirlo".

Pensando en el choque ante Barnechea por Copa Chile, el técnico aseguró que deben estar concentrados. "No nos puede pasar lo de la llave pasada. Tenemos que afrontar esta serie con actitud y concentración, no será fácil. Los equipos de la B nos muestran que son competitivos".

El duelo entre Colo Colo y Barnechea por Copa Chile será el día domingo 14 de julio a contar de las 20:00 horas.