Mario Salas: 'Sentimos que la llave con Barnechea no está cerrada'

Colo Colo está preparando su partido de vuelta por Copa Chile ante Barnechea este domingo a las 12:00 en el Estadio Nacional.

En conferencia de prensa, el entrenador Mario Salas, comentó el interés de Racing por Óscar Opazo. El "Comandante" aseguró que si pasara, tendrán que evaluar la situación. "Yo creo que si sucediera, Felipe Campos ha cumplido a la perfección y ha estado muy bien cuando le ha tocado jugar. Lógicamente habría que evaluarlo y ver si estamos en condiciones de traer a alguien".

En los albos ya dejó el club Esteban Pavez que partió a Emiratos Árabes al Al Nasr. Está el interés del actual campeón argentino por el "Torta" Opazo y también han preguntado desde Bélgica y Turquía por Pablo Mouche. El entrenador del Cacique expresó su deseo acerca que Colo Colo pueda mantener el plantel. "A mí me gustaría que ninguno fuera transferible. Lógicamente hay otras aristas que hay que considerar. Cuánto es el monto de la transacción y lo que le significa al jugador en su crecimiento. Son dos aristas que hay que tener en cuenta. A mí no me gustaría que se fuera nadie. Sería ideal poder conservar la mayor cantidad de jugadores que está con nosotros".

Además, el técnico se refirió a la última entrevista de Esteban Paredes que vislumbraba que podría retirarse este año. "Me llegan bien, es la opinión es Esteban, aquí es un ídolo y es un referente. No lo da como algo seguro de que exista una posibilidad, pero yo creo que siempre va a estar esa posibildad para Esteban. No sé cuál es sus parámetros de analisis de Esteban, no sé si será el récord, si tendrá ganas de jugar. No estoy al tanto".

Sobre el partido de vuelta ante Barnechea, Colo Colo venció en la ida por 3-0 con triplete de Gabriel Costa. El "Comandante" aseguró que ellos van a salir por la victoria. "Tenemos la obligación de ganar, para nosotros no cambia en nada nuestro objetivo del domingo. Vamos a ir con la actitud y el compromiso de respetar la esencia del futbolista. Nosotros queremos ganar y que Colo Colo más allá de la situación, va a salir a buscar la victoria como siempre. Sentimos que la llave con Barnechea no está cerrada".

El DT Mario Salas aseguró que Jaime Valdés podría sumar minutos este domingo."La verdad que la recuperación de Jaime ha sido muy buena, esta semana ha entrenado normal con todas las cargas que corresponden. Yo creo que Jaime va a tener algunos minutos. Pero lógicamente tenemos que esperar que termine su recuperación. Una vez que esté en condiciones lógicamente va a estar considerado para jugar".

Para este partido, Opazo aún está en un período de trabajo físico intenso, Cortés está a disposición e Insaurralde lo están evaluando.

La formación sería con: Brayan Cortés; Felipe Campos, Matías Zaldivia, Julio Barroso y Ronald De la Fuente; Carlos Carmona, Gabriel Suazo y Carlo Villanueva; Marcos Bolados, Andrés Vilches y Gabriel Costa.