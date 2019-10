Mario Salas ofreció disculpas tras gesto a hinchada alba en el superclásico

Mario Salas ofreció disculpas tras el gesto que le realizó a la hinchada alba en la victoria de Colo Colo en el superclásico del fútbol chileno.

El técnico aseguró que no fue dirigido para nadie en particular y no se referirá más a tiempo. "Se vivió una tremenda fiesta, tanto por el triunfo, como para lo que significó el gol de Esteban para todos los colocolinos. Por todo esto, pido mis más sinceras disculpas a quien sea que se haya ofendido, pero ese gesto no fue para nadie en particular, así se lo hice saber a nuestro presidente Anibal Mosa, a quien le solicité que hiciera extensiva esta disculpa al resto del directorio. Les pido comprensión y no voy a hablar más del tema por un tema de resolución del tribunal".

Sobre lo que fue esa victoria en el duelo ante la U, Salas confirmó que los azules mostraron un muy buen nivel. "Más allá del tercer gol y del resultado (Superclásico), la U fue un equipo tremendamente competitivo. La diferencia la hace Colo-Colo en el segundo tiempo porque refuerza y entiende las debilidades que podía tener la U"

El “Comandante” confesó que quieren ir en búsqueda de triunfos, sobre todo considerando el duelo ante Everton por Copa Chile. "Vamos a intentar ganar todos los partidos que nos quedan. Ese es el primer objetivo. El segundo es ganar también todo en la Copa Chile. Eso lo tenemos propuesto con todo el plantel. Es un objetivo macro".

Por la baja confirmada de Bolados y Valdés, Salas aseguró que tienen plantel para poder asumir todos los desafíos. "Más que preocuparme de los que están lesionados no están. Nos ocupamos de lo que están. Más allá de cómo están los lesionados, este es el plantel que tiene Colo Colo para relucir. Todos deben estar a la altura2.