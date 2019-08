Mario Salas no quiso referirse a los supuestos actos de indisciplina de Iván Morales

El partido de Colo Colo con Palestino finalmente tiene fecha y lugar. Se jugará en el Municipal de la Cisterna el sábado 24 de agosto a partir de las 15:30 horas, con un aforo de 3300 personas, 800 entradas para el público albo más 150 preferenciales.

Hace poco, varios medios hablaron sobre supuestos actos de indisciplina de parte de Iván Morales, actos que estarían separando al grupo y poniendo en aprietos al director del Cacique, Mario Salas. Al respecto, Marcelo Espina descartó aquellos actos.

Por otro lado, recordemos que hace un par de días, el representante del jugador indicó que "claramente no es del agrado del entrenador".

Mario Salas, se refirió a estos dichos manifestando que "en lo que dice el representante, no me voy a poner a responderle a él, sin duda, es cuestión de que ustedes abran sus libros y vean el tema estadístico para poder decir que el representante está totalmente equivocado con respecto al minutaje de Iván, lo demás no me voy a poner a responder ni entrar en disputa", aclaró.

Con respecto a su situación actual y de sus posiciones dentro de la cancha, Salas sostuvo que "yo lo veo bien, llegó bastante bien, entrenó con nosotros ayer y hoy día. Está en perfectas condiciones. Para mí, Iván puede ser tanto externo como centro delantero, lo que pasa es que es mucho más valioso y desequilibrante por fuera", concluyó.