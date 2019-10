Mario Salas luego del triunfo: 'Es la tarde y el momento de Esteban Paredes'

El superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile cumplió todas las expectativas. El duelo terminó en un 3-2 a favor del Cacique y estuvo marcado por el gol histórico de Esteban Paredes sepultando a los azules en la zona de descenso.

Mario Salas, el DT de Colo Colo, habló en conferencia de prensa e indicó que "lo más importante el día de hoy, yo creo que fue el triunfo a la Universidad de Chile, con un segundo tiempo muy bueno de Colo Colo, con 3 goles, con una efectividad tremenda, y lo segundo y lo más importante, es el hecho de que Esteban bate el récord y es la tarde y el momento de él".

Sobre el difícil primer tiempo que tuvo el conjunto albo, el DT manifestó que "no nos pudimos meter en ningún momento en el primer tiempo, el no tener el control del juego nos lleva a ser muy imprecisos, una cosa lleva a otra y al no tener el control del juego nos lleva a que Universidad de Chile controle el primer tiempo."

"El segundo tiempo nuestro es espectacular, dimos vuelta el partido y lógicamente nos hace justos ganadores de este superclásico", cerró el DT de los albos.